Загорелась сауна в деловом центре на улице Мухиной в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня в здании делового центра по адресу улица Мухиной,8 произошел пожар. Возгорание началось в сауне, где в этот момент не было посетителей. Сообщение поступило в 15.27. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 15.49 пожар локализован на площади 10 квадратных метров. Горела деревянная перегородка в парилке. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

20 человек, находившихся в момент возгорания в здании, эвакуировались самостоятельно. Причина пожара устанавливается.

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