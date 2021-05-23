Сотруднику комбината из Бурятии отрезало ноги во время работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП на целлюлозно-картонном комбинате в Кабанском районе Бурятии произошло утром, 19 мая. Один из сотрудников, работая в древесно-подготовительном цехе, во время эксплуатации деревообрабатывающей слешерной установки упал на вращающуюся дисковую пилу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- Плита отрезала мужчине ноги выше колен, - рассказали в ведомстве. - В этот момент в помещении работник находился один. Коллеги, услышав крики, прибежали на помощь и вызвали врачей. В тяжелом состоянии пострадавшего отправили в реанимацию.

Сейчас следователи проводят проверку. Изучаются журналы о проведении инструктажей по технике безопасности производства работ на слешерной установке. Кроме этого, опрашиваются свидетели.

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