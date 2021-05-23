Сибирячка пропала без вести после конфликта в семье. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.

О пропаже 66-летней жительницы Улан-Удэ Татьяны Пащенко, 16 мая полицейским сообщили ее взволнованные родственники. Они рассказали, что еще 8 мая женщина ушла из дома по улице Тверская и не вернулась. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии, пенсионерка ушла после конфликта в семье.

В ведомстве сообщают приметы пропавшей женщины. У нее европейская внешность, рост около 165 см, на вид 60-65 лет, плотного телосложения, темные карие глаза. Была одета в темно-синюю куртку без капюшона, футболку и спортивное черное трико, а также в черные туфли.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей женщине, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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