Умер Юрий Коренев, председатель Общественной палаты Иркутска
В Иркутске умер Юрий Коренев, председатель Общественной палаты Иркутска. Бизнесмен и общественник ушел из жизни 23 мая. По предварительной информации он скончался в своем загородном доме. Об этом «КП»-«Иркутск» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По неподтверждённой пока информации, Юрий Коренев совершил суицид. Эта версия проверяется.
Напомним, что Юрий Коренев был избран на пост председателя Общественной палаты Иркутска по итогам открытого голосования в марте 2017 года. До этого он занимал пост заместителя председателя.
"Комсомольская правда" Иркутск выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Коренева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Причина взрыва в гаражном кооперативе в Ангарске выясняется (Подробности)
Чиновница из Бурятии, которую нашли задушенной с пакетом на голове, однажды уже избежала заказного убийства (Подробности)