Умер Юрий Коренев, председатель Общественной палаты Иркутска

В Иркутске умер Юрий Коренев, председатель Общественной палаты Иркутска. Бизнесмен и общественник ушел из жизни 23 мая. По предварительной информации он скончался в своем загородном доме. Об этом «КП»-«Иркутск» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По неподтверждённой пока информации, Юрий Коренев совершил суицид. Эта версия проверяется.

Напомним, что Юрий Коренев был избран на пост председателя Общественной палаты Иркутска по итогам открытого голосования в марте 2017 года. До этого он занимал пост заместителя председателя.

"Комсомольская правда" Иркутск выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Коренева.

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