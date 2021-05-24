15 взрослых и три ребенка пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 17 по 23 мая произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- В этих ДТП пострадали 15 взрослых и трое несовершеннолетних, - отмечают инспекторы.

Они же приводят и рейтинг происшествий на дорогах областного центре и пригорода. Так, за семь дней произошло 7 аварий – столкновений машин, четыре раза сбили пешеходов, два раз водители наехали на стоящие автомобили и один раз на препятствие.

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