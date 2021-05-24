Горячую воду отключат в Правобережном округе Иркутска 25 мая Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Горячую воду отключат в части Правобережного округа Иркутска 25 мая с 09:00 до 18:00. Это связано с гидравлическими испытаниями на тепловых сетях. Об этом в официальном аккаунте в "Инстаграм" сообщает Байкальская энергосбытовая компания.

- На тепловых сетях города специалисты Участка тепловых сетей Ново – Иркутской ТЭЦ проводят диагностику и занимаются ремонтным работам и испытаниям оборудования. Для их качественного выполнения необходимо временное ограничение подачи горячего водоснабжения в дома горожан, - сообщают в ведомстве.

Узнать точные адреса, где будет отключено горячее водоснабжение, дату и сроки иркутяне могут онлайн в официальном аккаунте организации, а также на сайте.

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