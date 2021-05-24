Прощание с Юрием Кореневым, председателем Общественной палаты Иркутска, пройдет 27 мая

Прощание с председателем Общественной палаты Иркутска Юрием Кореневым пройдет 27 мая. Фото: личный архив Натальи Кравченко

Церемония прощания с председателем Общественной палаты Иркутска Юрием Кореневым состоится в ДС «Труд» 27 мая с 12.00 до 14.00.

Как уже рассказывала "КП", Юрий Коренев, председатель Общественной палаты Иркутска, бизнесмен и общественник ушел из жизни 23 мая в своем загородном доме. По неподтверждённой пока информации, Юрий Коренев совершил суицид. Эта версия проверяется.

Напомним, что Юрий Коренев был избран на пост председателя Общественной палаты Иркутска по итогам открытого голосования в марте 2017 года. До этого он занимал пост заместителя председателя.

"Комсомольская правда" Иркутск выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Коренева.

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