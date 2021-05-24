Убийцу 24-летней жительницы Шелехова нашли спустя 5 лет в реабилитационном центре Иркутска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России по Иркутской области совместно с региональным управлением МВД задержали мужчину, который убил 24-летнюю девушку в 2016 году в Шелехове. Также ведомствами продолжается активное расследование преступлений прошлых лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

- По версии следствия, в июле 2016 года мужчина, находясь на улице Вокзальная в городе Шелехове, заметил девушку, идущую по направлению к микрорайону Привокзальный. В этот момент у него возник преступный умысел завладеть её сумкой. Мужчина напал на девушку, пресекая ее сопротивление, закрыл ладонью её рот и нос, и оттащил в безлюдное место. В результате 24-летняя потерпевшая скончалась, - рассказали в ведомстве.

Следствие по делу было временно приостановлено и возобновлено в 2020 году. Благодаря дополнительным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям была установлена личность преступника. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний житель Нижнеудинска. 12 января текущего года он был задержан в Иркутске в одном из реабилитационных центров для лечения алкоголизма и наркотической зависимости.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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По версии следствия, в июле 2016 года мужчина, находясь на улице Вокзальная в г. Шелехове, заметил девушку, идущую по направлению к микрорайону Привокзальный. В этот момент у него возник преступный умысел завладеть её сумкой. Мужчина напал на девушку, пресекая ее сопротивление, закрыл ладонью её рот и нос, и оттащил в безлюдное место. В результате 24-летняя потерпевшая скончалась.