Иркутский прокурор потребовал заблокировать в сети материалы, пропагандирующие "жизнь по понятиям" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудниками Иркутской транспортной прокуратуры в сети "Интернет" был найден сайт, где распространялись материалы, пропагандирующие идеологию криминализированной молодежной субкультуры АУЕ, в России признанной экстремистской. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В целях устранения выявленных нарушений закона Иркутским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о признании информации, размещенной на Интернет-ресурсе, запрещенной к распространению на территории РФ, - сообщили в ведомстве.

В Кировском районном суде Иркутска требования прокурора утвердили в полном объеме. Роскомнадзор заблокирует указанный интернет-источник.

Решение суда находится на контроле транспортной прокуратуры.

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