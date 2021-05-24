ОГЭ для девятиклассников Иркутской области стартовало 24 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

24 и 25 мая выпускники девятых классов Приангарья сдадут основной государственный экзамен по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области.

- 24 мая ОГЭ по русскому языку сдают 16 318 девятиклассников на 201 пункте проведения экзаменов. 25 мая еще 9,2 тысячи выпускников придут для сдачи ОГЭ по русскому языку в 94 специализированных пункта. Будут соблюдены все меры противоэпидемической безопасности, - рассказали в министерстве образования региона.

Длительность экзамена - 3 часа 55 минут. Начало в 10:00. Также предусмотрены резервные дни - 8 и 30 июня, для тех, кто не смог сдать экзамен в мае из-за болезни или другой уважительной причины. В эти же дни пересдать ОГЭ могут выпускники, получившие "двойку" при условии, что за второй обязательный экзамен получена положительная оценка. Оба предмета можно пересдать в резервные дни в сентябре.

Для школьников с ОВЗ и инвалидов для получения аттестата могут сдать один предмет на выбор - русский язык или математику в форме ОГЭ или государственного выпускного экзамена. Таким образом, сдавать экзамен будут 809 участников. Для них время написания может быть увеличено на 1,5 часа при появлении необходимости.

Как уже рассказывала "КП", в 2021 году выпускники девятых классов напишут экзамены только по основным предметам. Вместо ОГЭ по выбору для учащихся в школах провели контрольные работы по одному из профильных предметов.

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