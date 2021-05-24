159 тысяч рублей взыскала ангарчанка с салона связи за некачественный телефон стоимостью 70 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске местная жительница подала в суд на салон связи, в котором ранее купила мобильный телефон стоимостью 70 тысяч рублей. Неполадки в работе смартфона появились уже через месяц после покупки. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

- В процессе эксплуатации сотового появились дефекты: после звонка не загорался экран, не работал датчик блокировки. После проведенного гарантийного ремонта недостаток вновь проявился. Тогда покупательница обратилась к ответчику с письменной претензией о возврате денежных средств за товар, но ответа на нее не получила, - сообщили в ведомстве.

Мировой судья обязал организацию вернуть женщине деньги за неисправный телефон, а также выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда в размере 159 тысяч рублей.

Ответчик, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу. Ангарский суд оставил решение Мирового судьи без изменения.

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