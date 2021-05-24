Лес на 130 тысяч рублей спилил депутат сельской думы в Иркутской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Эхирит-Булагатском районе перед судом предстанет 65-летний депутат думы одного из поселений за незаконную рубку леса в крупном размере. Районная прокуратура утвердила обвинение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, в феврале 2021 года обвиняемый, находясь на территории лесничества в Эхирит-Булагатском районе, в отсутствие разрешающей документации спилил для личного пользования 11 деревьев различных пород. Заготовленную древесину после первичной обработки и очистки перевез с помощью саней себе домой. В результате незаконных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 130 тыс рублей, - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело расследовано следователем Эхирит-Булагатского СУ СК России по Иркутской области и направлено на рассмотрение в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В аэропорту Иркутска изъяли партию экспресс-тестов на антитела к COVID-19 из Великобритании (подробности)

Названа причина взрыва в гаражном кооперативе в Ангарске (подробности)

В Иркутской области закончились поиски 83-летнего пенсионера и его 14-летнего внука (подробности)