В аэропорту Иркутска изъяли партию экспресс-тестов на антитела к COVID-19 из Великобритании. Фото: Иркутская таможня

Сотрудники Иркутской таможни выявили нарушения при ввозе из Великобритании партии экспресс-тестов для определения наличия в крови антител к COVID-19. Местная фирма, занимающаяся поставками медицинского оборудования, пыталась завезти в Россию товар с недостоверным декларированием. Об этом сообщает Татьяна Красавина, главный государственный инспектор по взаимодействию со СМИ Иркутской таможни.

- Товар был ввезен в страну воздушным авиатранспортом по технологии удаленного выпуска: был поставлен импортером на склад временного хранения, расположенный в Международном аэропорту Иркутска, а декларировался в Центре электронного декларирования Шереметьевской таможни, - сообщили в ведомстве.

Изначально иркутская фирма заявила о ввозе 96 наборов экспресс-тестов на определение антител к коронавирусу в крови человека, однако в ходе досмотра партии инспекторы таможенного поста аэропорта обнаружили еще 77 деталей из прозрачного полимерного материала. При этом на товаре отсутствовала маркировка.

Возбуждено дело об административном нарушении. Незадекларированный товар изъяли специалисты Иркутской таможни. Проводится дальнейшее расследование.

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