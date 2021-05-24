В Иркутской области закончились поиски 83-летнего пенсионера и его 14-летнего внука Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне спасателям Иркутской области удалось найти пенсионера и его внука, заблудившихся в лесу. Сотрудники использовали для поиска специальное мобильное приложение. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 16:50 в поисково-спасательное подразделение позвонил 83-летний мужчина и сообщил о том, что он и его 14-летний внук заблудились в лесном массиве в районе залива Большой Калей Иркутского водохранилища. В телефонном режиме спасатели пытались по ориентирам местности уточнить их местоположение, но это не дало результатов. Несмотря на неустойчивую мобильную связь, юноше удалось активировать полученную от спасателей ссылку. В ту же минуту те получили координаты местонахождения потерявшихся. Группа незамедлительно выдвинулась на их поиски, - рассказали в ведомстве.

Мужчина и его внук в тот день приехали на рыбалку. Когда они собрались домой, то поняли, что не могут найти дорогу до садоводства, где ранее оставили свою машину. В поисках правильного пути заблудились в лесу. Пенсионер решил позвонить в экстренные службы. Приложение, специально разработанное для поиска людей, помогло спасателям найти заблудившихся в максимально короткие сроки. После того, как сотрудники получили координаты местонахождения мужчины и подростка, МЧС понадобилось на поиски около 2 часов. Все это время пенсионер и внук сохраняли спокойствие и ждали помощи на том же месте, откуда они сделали звонок. Их нашли недалеко от водоема, в 4 километрах от населенного пункта.

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