Сибирячка, которая пропала без вести после конфликта в семье, нашлась. Фото: ГУ МВД России по Бурятии
В Бурятии найдена 66-летняя жительница Улан-Удэ, которая пропала 8 мая. По сообщению родственников, после семейного конфликта она ушла из дома на улице Тверской и на связь больше не выходила. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Бурятии.
- 22 мая жительница поселка Горький, увидев расклеенные добровольцами «Лиза Алерт» листовки о ее розыске, позвонила по указанному в них номеру телефона родственника и сообщила о местонахождении знакомой ей пропавшей женщины, рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, пропавшая Татьяна Пащенко все это время проживала в поселке у своей подруги. С ней все в порядке.
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