Сибирячка, которая пропала без вести после конфликта в семье, нашлась. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

В Бурятии найдена 66-летняя жительница Улан-Удэ, которая пропала 8 мая. По сообщению родственников, после семейного конфликта она ушла из дома на улице Тверской и на связь больше не выходила. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Бурятии.

- 22 мая жительница поселка Горький, увидев расклеенные добровольцами «Лиза Алерт» листовки о ее розыске, позвонила по указанному в них номеру телефона родственника и сообщила о местонахождении знакомой ей пропавшей женщины, рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, пропавшая Татьяна Пащенко все это время проживала в поселке у своей подруги. С ней все в порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка пропала без вести после конфликта в семье. Жительница Улан-Удэ исчезла на майских праздниках. (подробности)

Чиновница из Бурятии, которую нашли задушенной с пакетом на голове, однажды уже избежала заказного убийства (подробности)

Сотруднику комбината из Бурятии отрезало ноги во время работ (подробности)