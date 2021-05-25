Житель Кыргызстана пытался дать взятку полицейскому в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поездка в поезде «Нерюнгри-Тайшет» для 46-летнего жителя Кыргызстана закончилась уголовным делом. Об этом сообщает Восточно-Сибирского линейное управление МВД РФ на транспорте.

Мужчину хотели привлечь к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. Но иностранец в разговоре с полицейскими только усугубил свое положение.

- За не привлечение к административной ответственности, мужчина предложил полицейскому в качестве взятки денежные средства в сумме 1100 рублей, - говорят сотрудники ВСЛУ МВД РФ на транспорте.

За такое поведение административным протоколом он уже не отделается. За попытку дать взятку возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 291.2 Уголовного кодекса России. Расследование продолжается.

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