За взятки на 3,5 миллиона рублей осудят экс-сотрудников Россельхознадзора Иркутской области и Бурятии

За получение взяток в 3,5 миллиона рублей осудят экс-сотрудников Россельхознадзора Иркутской области и Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение в отношении трех человек в возрасте от 46 до 59 лет. Экс-сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии (их уволили год назад - прим.авт.) обвиняются в получении взятки. Уголовное дело расследовано следователями СУ СК России по Иркутской области. Преступления выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. Об этом сообщает Прокуратура Иркутской области.

- По версии следствия, в период с июля 2019 года по февраль 2020 года заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия совместно с начальником отдела карантинного фитосанитарного контроля по региону, а также директором Иркутского филиала «Всероссийского центра карантина растений» получали от участников внешнеэкономической деятельности взятки. Деньги передавались за изготовление в максимально короткие сроки заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и самих фитосанитарных сертификатов. Общая сумма денежных средств полученных злоумышленниками составила более 3,5 миллиона рублей, - сообщили в ведомстве.

На имущество обвиняемых наложен арест. Это 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 40 миллионов рублей, 6 единиц оружия, денежные средства и ценные бумаги, размещенные на специальном брокерском счете на общую сумму около 8, 5 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

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