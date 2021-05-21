Жительница Братска незаконно вывезла за границу лес на 55 миллионов рублей

Жительница Братска незаконно вывезла заграницу лес на 55 миллионов рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Братске утвердили обвинение в отношении местной жительницы. Женщину подозревают в контрабанде древесины в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской прокуратуры.

- По версии следствия, обвиняемая, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего поставку лесоматериалов за границу, в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года через Братский таможенный пост Иркутской таможни экспортировала в иностранное государство пиломатериал из хвойных пород древесины объемом более 9 тысяч кубических метров и общей стоимостью свыше 55 миллионов рублей.

Для того, чтобы подтвердить законное происхождения древесины специалистам таможни, женщина подделала все необходимые документы.

В ходе расследования предпринимательница признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.

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