Больше 3 килограммов наркотиков изъяла полиция у жителя Эхирит-Булагатского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции Эхирит-Булагатского района задержали 29-летнего жителя села Нижняя Идыга по подозрению в хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе обыска по месту жительства у злоумышленника обнаружен и изъят полимерный мешок с веществом растительного происхождения с характерным запахом. Результаты проведенного исследования показали, что содержимым является наркотическое вещество общей массой более 3 килограммов, - рассказали в ведомстве.

За незаконное приобретение и хранение наркотических средств мужчине грозит от 3 до 10 лет согласно части 2 статьи 228 УК РФ. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

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