Аварийное отключение электричества произошло 25 мая в Иркутском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийное отключение электричества произошло утром 25 мая в трех населенных пунктах Иркутского района. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- В 6.25 прекратилась подача электричества из-за аварии в поселках Карлук, Горный и деревне Куда, - отмечают специалисты.

Через час часть неисправностей была устранена и большинство потребителей были подключены к сети, но не все. Восстановительная бригада Восточных электрических сетей продолжает работы. Электрики планируют управиться к 10.00, тогда подача электричества возобновится в полном объеме.

Читайте также:

Горячую воду отключат в Правобережном округе Иркутска 25 мая. В части округа пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08