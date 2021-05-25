Суд Иркутска оштрафовал заключенного за свастику и символику АУЕ на теле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске суд оштрафовал 40-летнего уроженца города Зима, находящегося в данный момент в СИЗО. Мужчину обвинили в пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики и символики движения АУЕ, которое в России признано экстремистским. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

- Согласно материалам дела оперуполномоченным центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области установлено, что у мужчины, содержащегося в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области, на теле имеются татуировки в виде нацистской свастики и символов запрещенной экстремистской субкультуры «Арестантское уголовное единство». В связи с чем, содержась в камере СИЗО-1, он осуществляет пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики экстремистской организации, - сообщают в ведомстве.

Таким образом, заключенный признан виновны в административном правонарушении. Теперь мужчина обязан выплатить штраф размером 1000 рублей.

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