Выставка конкурса игрушек "Полицейский дядя Степа" откроется в кукольном театре Иркутска 25 мая Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сегодня в Иркутске в 16.00 в кукольном театре будет открыта восьмая ежегодная выставка благотворительного конкурса игрушек "Полицейский дядя Степа". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По сложившейся традиции собранные работы становятся экспонатами специализированной выставочной экспозиции, доступной для посещения.По завершению конкурса игрушки будут переданы воспитанникам детских домов и других социальных учреждений, в том числе подшефных МВД, а также детям из малообеспеченных семей. Авторов всех работ ждут благодарности, а победителей – ценные подарки, - рассказали в ведомстве.

В конкурсе участвуют дети со всего региона. Они подготовили работы из дерева, бумаги, текстиля, пластика и других материалов. А героями их поделок стали представители стражи порядка разного профиля, например, участковые уполномоченные, сотрудники ГИБДД, кинологи, эксперты-криминалисты и многие другие.

Лучшие работы выберут представители "Комсомольской Правды" - Иркутск и других СМИ Приангарья.

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