МЧС: 26 мая в Иркутской области ожидаются заморозки до -5 градусов, порывистый ветер и дожди Фото: Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ

И вновь лето ускользает от жителей Приангарья. МЧС Иркутской области предупреждает: с 26 по 28 мая в регионе ожидаются заморозки до -5 градусов. А уже завтра, 26 мая местами по области усилится северо-западный ветер до 15 м/с, также пройдут кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- При приближении грозы лучше воздержаться от поездок и прогулок. По возможности находитесь дома, закройте окна и двери. Держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон. Лучше отключить электроприборы от сети и не пользоваться мобильным телефоном. Если гроза застала Вас на улице – не прячьтесь под деревьями. Помните, чем выше дерево, тем больше вероятность попадания в него молнии. Постарайтесь укрыться в административном или жилом здании, в магазине. Избегайте возвышенностей, открытых незащищенных мест, а также водоемов. В грозу недопустим выход на водоемы для ловли рыбы, - предупреждают в ведомстве.

В Иркутске 26 мая ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, температура ночью +7,+9 градусов, днём +13,+15 градусов.

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