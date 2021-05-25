Туристов предостерегли от фотосессий с "общительными" лисами на Ольхоне. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

На острове Ольхон дикие лисы все чаще приближаются к людям. В свою очередь туристы, отдыхающие на Байкале, пытаются покормить животных, сфотографировать и даже погладить, не осознавая всей опасности такого "общения". Специалисты призывают людей быть осторожнее и соблюдать дистанцию с хищниками. Об этом в своем официальном аккаунте в "Инстаграм" сообщает ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- Дикие лисы могут быть переносчиками не только бешенства, но и других опасных заболеваний – бруцеллёза, лептоспироза, стригущего лишая. Даже если лиса здорова, её укус сам по себе совсем не то, что хотят получить люди от общения с пушистым хищником. А он может принять за агрессию любое резкое движение человека, - рассказали в ведомстве.

Специалисты отметили, что безопасное расстояние подразумевает минимум несколько метров между человеком и животным. Подкармливать хищника, а тем более угощать его шоколадом и булочками небезопасно для самого зверя. Это может привести к проблемам с пищеварением дикой лисы, вплоть до летального исходы. Также лисы, привыкшие к человеческому вниманию легко могут стать жертвой браконьеров.

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