Игрушки, книги и гигиенические средства просят иркутян подарить тяжелобольным детям 1 июня. Фото: администрация Иркутска

Иркутский областной хоспис обращается к неравнодушным жителям города. 1 июня в честь всемирного дня защиты детей медицинское учреждение проведет мероприятие, где горожане смогут помочь тяжелобольным детям встретить праздник. Иркутян просят принести в хоспис игрушки, книги и гигиенические средства для ухода за тяжелобольными пациентами. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

– 1 июня — всемирный день защиты детей. И первый день лета. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы лето было у каждого ребёнка, даже если он тяжело болен. В нашем учреждении медицинскую помощь получают дети с неизлечимыми заболеваниями от 1 года до 18 лет. Из средств личной гигиены необходимы подгузники для детей и взрослых, одноразовые пелёнки, влажные салфетки, жидкое детское мыло и шампуни, очищающие пенки для ухода за тяжелобольными, детский крем, детские пюре, каши и смеси в фабричной упаковке, – рассказала главный врач ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» Ольга Ермакова.

В стационаре медицинского учреждения располагается 25 коек. Во время госпитализации ребенка родители могут получить «социальную передышку» на 21 день. Также в учреждении есть выездная служба.

С 2017 года паллиативную помощь в хосписе получили 445 детей региона. Выездная патронажная паллиативная служба осуществила около двух тысяч выездов.

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