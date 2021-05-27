Летняя оздоровительная кампания начнется в Иркутске 31 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для учеников школ Иркутска во время летней оздоровительной кампании проведут тренировки по антитеррористической и пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

– В образовательных учреждениях Иркутска прошли проверки охранных систем. Состоялись собрания педагогического состава и подробные инструктажи по алгоритму действий в случае возникновения кризисных ситуаций. В плане безопасности нам есть, на чем работать. В связи с этим, предстоит серьезный комплекс мероприятий, который позволит в конечном итоге минимизировать риски для муниципальных образовательных учреждений. Наша задача максимально усилить все меры безопасности в школах и детских садах, – подчеркнул мэр Иркутска.

Летом 2021 года при муниципальных общеобразовательных учреждениях города Иркутска будет работать 75 лагерей. Они смогут принять почти 8,5 тысяч детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Также установлена максимальная плата за пребывание в лагере - 1365 рублей. Старт летней оздоровительной кампании запланирован на 31 мая. Завершится работа лагерей 21 июня 2021 года. Помимо этого, горожанам будут доступны 52 спортивные площадки. Расписание работ устанавливается руководителем.

Что касается загородных лагерей, в Иркутском районе этим летом будут работать два муниципальных загородных лагеря: «Эколог» и «Байкал», а также четыре ведомственных лагеря. 83 ребенка уже отдыхают и лечатся в одном из них с 20 мая. В этом году планируется обеспечить путевками около 3 тысяч детей и подростков. Для мальчиков и девочек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет выделено 1260 бесплатных путевок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игрушки, книги и гигиенические средства просят иркутян подарить тяжелобольным детям 1 июня (подробности)

Девятиклассник сел за руль мотоцикла и попал в ДТП в Иркутской области (подробности)