МЧС: ливни и заморозки до -5 градусов ожидаются в Иркутской области с 28 по 30 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области местами ожидаются ливни, грозы и заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - С 28 по 30 мая местами по области ожидаются заморозки 0,-5 градусов. 28 мая местами в западных и центральных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, ливневые дожди, грозы, - сообщили в ведомстве. Также специалисты предупреждают о повышении пожароопасности в лесах. С 28 по 30 мая местами в северных, верхнеленских и южных районах ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность. Рекомендуется ограничить время пребывания на природе и не допускать возникновение открытого огня. Особенно это касается рада травы и сжигания мусора.