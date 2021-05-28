Электромобили с пробегом чаще всего покупают в Иркутской области

Электромобили с пробегом покупают чаще всего покупают в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России больше всего электроавтомобилей с пробегом в апреле 2021 года купили жители Иркутской области. В Приангарье отправилась десятая часть рынка "зеленых" машин. Об этом сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ".

- Также в симпатиях к подержанному электротранспорту отличились жители Приморского и Хабаровского краев. Москва в этом рейтинге лишь на четвертом месте, а Санкт-Петербург – на девятом, - рассказали аналитики.

Однако эксперты отмечают, что несмотря на рост, интерес к рынку электромобилей в России почти отсутствует. Продажи "зеленых" машин составили в прошлом году лишь 0,1% от общих. К слову в апреле 2021 года российские водители приобрели 195 электрокаров, что в 8 раз больше, чем в тот же период 2020 года.

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