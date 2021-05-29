Ребенка с открытой раной спины помогли доставить в больницу в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске к инспектору ДПС обратился мужчина, который рассказал, что его 8-летний сын упал и сильно поранил спину гвоздем. Отец не мог отвезти мальчика в больницу из-за пробок и попросил помощи у старшего лейтенанта полиции. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

- Сотрудник ГИБДД включил на служебной машине звуковые и световые сигналы и отвёз отца с сыном в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, где передал пострадавшего в руки врачей, - рассказали в ведомстве.

Медики оказали мальчику всю необходимую помощь, после чего он с отцом вернулся на тот же стационарный пост ДПС поблагодарить отзывчивого сотрудника ГИБДД. В свою очередь инспектор подарил мальчику световозвращающий жилет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель автомобиля Ока из Куйтунского района решил проехать по разрушенной дамбе для перегона скота и провалился в пруд (подробности)

Фура съехала в кювет и перевернулась в Слюдянском районе (подробности)