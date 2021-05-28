Фура съехала в кювет и перевернулась в Слюдянском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Слюдянском районе большегруз съехал в кювет и перевернулся. На месте работают сотрудники ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, на 97 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» водитель большегруза не справился с управлением, съехал с проезжей части, - рассказали в ведомстве.

На месте автоаварии работают 3 экипажа ГИБДД. Сотрудникам предстоит детально разобраться в обстоятельствах ДТП. Погибших нет. Движение транспорта функционирует в обоих направлениях движения.

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