Водитель автомобиля Ока из Куйтунского района решил проехать по разрушенной дамбе для перегона скота и провалился в пруд Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Авария в Куйтунском районе произошла днем, 28 мая. Не думая о собственной безопасности 46-летний водитель автомобиля Ока из села Кундуй, решил проехать по разрушенной дамбе, предназначенной для перегона скота. Как итог, машина съехала в пруд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Водитель и его 63-летний пассажир получили травмы, - рассказали в ведомстве. – Им потребовалась помощь медиков. Что касается машины, то ее сейчас поднимают из водоема.

Во всех обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

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