В честь известного космонавта из Иркутска назван аэропорт в Новокузнецке

В честь почетного гражданина Иркутска назван аэропорт в Новокузнецке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Новокузнецка имени дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова. Решение было принято в 2018 году депутаты Кемеровского областного совета. Указ Президента Российской Федерации размещен на «Официальном интернет-портале правовой информации»

-Борис Волынов родился в 1934 году Иркутск. Известен как лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, кандидат технических наук. Единственный ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов СССР, - рассказывается о личности почетного гражданина Иркутска в интернет-энциклопедии.

Детство и юность Волынов провел в Прокопьевске Кемеровской области. 15 января 1969 года совершил полет на космическом корабле "Союз-5", во время которого была впервые проведена стыковка с другим советским судном "Союз-4", стартовавшим днем ранее. Позывной Волынова был "Байкал" в память о детских годах.

Звание почетного гражданина Иркутска летчик-космонавт СССР получил в 1973 году. Однако бюст Волынову был установлен не в Иркутске, а в городе Прокопьевске.

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