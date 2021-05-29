МЧС: ливни и заморозки ожидаются в Иркутской области с 29 по 31 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погоды ожидается в Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 29 мая местами по области ожидается северо-западный, юго-западный ветер с порывами 15-18 м/с, ночью в южных, центральных, северо-западных, Качугском, Жигаловском, Усть-Кутском районах, в горах Восточного Саяна местами ливневые дожди, грозы. С 29 по 31 мая местами по области ожидаются заморозки 0,-5 градусов, - сообщили в ведомстве.

С 29 по 31 мая местами в северных, верхнеленских и южных районах ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. Специалисты рекомендуют жителям региона быть осторожными и ограничить пребывание в лесах.

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