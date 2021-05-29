В Иркутске устранили угрозу подтопления 12 жилых домов. Фото:Администрация Иркутска

Угрозу подтопления ряда жилых домов устранили на территории Боково в Иркутске. Пребывание воды связано с обильными осадками. В зоне возможного подтопления находились 12 домов на улицах Попова и Красина. На месте работают специалисты. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Угроза подтопления вызвана затором в ливневой канализации. Владелец одного из частных домов при проведении строительных работ заменил часть трубы на меньший диаметр. В настоящий момент ведутся работы по расчистке трубопровода. В дальнейшем проблемный участок на стыке труб разного диаметра будет вырезан, на его месте выполним монтаж переливного колодца. Угрозы подтопления домам нет, – пояснил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Малыхин.

Ливневые воды поселка Боково отводятся сетью ливневой канализации протяженностью 828 метров. Диаметр трубы на всем протяжении варьируется от 1000 мм до 600 мм. По словам специалистов, в последние годы, в связи с активным строительством и благоустройством территории поселка, объем ливневых стоков существенно увеличился, в связи с этим старый коллектор не справляется с объемом сточных вод, что приводит к подтоплению отдельных участков. На сегодня администрацией Иркутска запланировано проектирование ливневой канализации в поселке Боково.

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