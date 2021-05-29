В Тулуне ожидается повышение уровня воды на реке Ия Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселок Аршан Тулунского района, где может выйти из берегов река Ия, направлены 121 спасателей с гидрокостюмами и спасательными жилетами доставляются авиацией Ми-8 МЧС России. Специалисты помогут местным жителям при возможном подтоплении. Еще 46 спасателей направлены автомобилями в город Тулун. На вооружении групп беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой обстановки. Также для оценки ситуации и принятия своевременных управленческих решений руководством Главного управления на вертолёте Ми-8 МЧС России осуществляется мониторинг верховьев рек Ии, Уды и Бирюсы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- За прошедшие сутки местами на территории области отмечалось выпадение обильных осадков, максимальное их количество зарегистрировано в Тулунском и Нижнеудинском районах. В результате выпадения осадков произошел подъём уровней воды в большинстве рек. С 30 по 31 мая на реке Ия в районе Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметок 630 – 690 см при критической - 730 см , - рассказали в ведомстве.

По состоянию на день 29 мая подтоплено 10 участков в селе Бирюса и 11 участков в посёлке Шиткино Тайшетского района, подтопленных жилых домов нет.

Учитывая складывающуюся гидрологическую ситуацию и прогноз повышения уровня рек, Главное управление МЧС России по Иркутской области, а также пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности. В населённые пункты, подверженные угрозе подтопления, выдвинулись аэромобильные группировки спасателей с плавсредствами. На территории Шиткинского муниципального образования Тайшетского района постановлением главы администрации также введен режим повешенной готовности.

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