25-летняя женщина погибла в ДТП в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Эхирит-Булагатском районе в ДТП погибла 25-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Она управляла автомобилем "Тойота Премио" и в момент, когда ехала в направлении села Тугутуй со стороны населенного пункта Свердлово, по предварительной информации, не справилась с управлением, - говорят полицейские.

Автомобиль опрокинулся, сибиряка получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются инспекторы ГИБДД. Им предстоит выяснить точные причины автоаварии.

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