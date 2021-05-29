Автомобиль "ВАЗ" перевернулся на федеральной трассе "Байкал" в Слюдянском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП в Слюдянском районе. Там перевернулась машина с двумя пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, около 18:40 часов на федеральной автодороге «Байкал» в районе села Мурино 50-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части с последующим опрокидыванием, - рассказали в ведомстве.

В результате происшествия медицинская помощь понадобилась самому водителю и двум пассажирам автомобиля. На месте работают сотрудники ГИБДД, затруднений в движении транспортных средств нет.

В Тулуне ожидается повышение уровня воды на реке Ия (подробности)

Капитальный ремонт ледокола "Ангара" в Иркутске начнется в июне (подробности)

Бурлаки не на Волге, а на Байкале: иркутские школьники переселили героев Репина в Сибирь (подробности)

Вакансии для студентов с зарплатой от 45 тысяч рублей: рассказываем, где больше всего заработать летом в Иркутске (подробности)