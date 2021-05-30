В Тулуне ожидается повышение уровня реки Ия до критических отметок 31 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Река Ия в районе города Тулун 31 мая, возможно, выйдет из берегов. Об этом жителей региона предупреждают сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 31 мая на реке Ия в районе Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметок 690 – 730 см, тогда как критической считается отметка как раз 730 см, - отмечают спасатели. - Возможен выход воды на пониженные участки поймы.

Напомним, спасатели в Тулун уже прибыли. Там сейчас находится 32 специалиста. Сотрудники МЧС Приангарья также наготове еще в нескольких населенных пунктах Иркутской области. По данным на 30 мая подтопленных домов в регионе нет, но под водой оказались 18 приусадебных участков в селе Бирюса и поселке Шиткино.

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