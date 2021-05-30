Расписание поездов Иркутск-Улан-Удэ, Иркутск-Наушки изменится с 31 мая Фото: Яна ЛИСИНА

Расписание пассажирских поездов № 122 Иркутск – Улан-Удэ, № 362 Иркутск – Наушки изменится в понедельник, 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Разница с действующим расписанием составит от +1 до +10 минут, - отмечают железнодорожники. – Пожалуйста, будьте внимательны и планируйте поездки с учетом изменившегося расписания. Оно будет действительно по 4 июня.

Также сотрудники ВСЖД отмечают, что под эти изменения попадет и еще один поезд, это № 62 Москва – Владивосток.

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