МЧС: вода в реке в Тулуне поднимется до критических отметок в Иркутской области

Спасатели уже дежурят в городах и поселках Иркутской области, где ожидаются подтопления Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

До критической отметки в 730 сантиметров ожидается повышение уровня воды в реке Ия в районе города Тулун. Об этом жителей региона предупредили сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Повышение до отметок 690-730 сантиметров прогнозируется 31 мая, - отмечают спасатели. - Возможен выход воды на пониженные участки поймы.

К месту возможного подтопления сотрудники МЧС выехали еще накануне. По данным на утро 30 мая в городе находятся 32 специалиста. Замеры подъема воды в реках Приангарья проводятся регулярно. Утром река Ия поднялась до 627 см, за сутки это всего +2 см, но дожди в регионе продолжаются. Именно осадки, по данным специалистов, стали причиной поднятия рек этой весной. Повышение уровня воды отмечается также и в районе других населенных пунктов. На сегодняшний день в регионе подтоплено 18 приусадебных участков в селе Бирюса и поселке Шиткино в Тайшетском районе. В каждом из них дежурят сотрудники МЧС.

Напомним, в 2019 году Иркутская область пережила страшное наводнение. Во время летних паводков воды рек вышли из берегов в нескольких населенных пунктов. Погибли больше двадцати человек. Под воду уходили целые районы, подтопило больше десяти тысяч домов, больше тысячи строений уничтожены, при этом часть зданий просто снесло потоками воды. Беда коснулась жителей Нижнеудинска, Тайшетского района, но больше всего пострадал именно город Тулун. Вода тогда поднялась почти до 14 метров, что в два раза выше критической отметки в 7 метров.

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