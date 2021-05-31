На 81 см поднялся уровень воды в реке в Тулуне за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна в Иркутской области утром 31 мая составляет 708 см. Об этом сообщает пресс-служба мэрия города.

За сутки Ия поднялась на 81 сантиметр и согласно последним измерениям, за 2 часа она стала полноводнее на три +3 сантиметра. Как сообщили в администрации города, уже подтопило дорогу к СНТ «Солнечный берег» - там образовался локальный разлив. Движение транспорта там сейчас запрещено.

Напомним, спасатели накануне предупреждали, что согласно прогнозу, 31 мая река в Тулуне может подтопить низменные участки поймы, так как есть вероятность, что из-за осадков уровень воды в реке достигнет критической отметки в 730 сантиметров. В городе введен режим повышенной готовности, спасатели МЧС уже находятся наготове в Тулуне.

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