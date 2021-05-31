150 тысяч рублей похитил у знакомой-парикмахера житель Иркутского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутском районе полиция задержала мужчину, который ограбил свою знакомую, работающую парикмахером. Злоумышленник похитил у женщины 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

- Несколько дней назад в деревне Грановщина в автомобиле потерпевшей, подозреваемый увидел под сидением пакет, в котором были спрятаны деньги, выхватил его и попытался скрыться. Женщина сообщила о случившемся в полицию. Оперативники задержали 30-летнего местного жителя. Похищенные сбережения он успел потратить в одном из развлекательных учреждений.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы, предусмотренное статьей 161 УК РФ "Грабеж". Возбуждено уголовное дело.

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Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области