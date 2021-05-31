7 приусадебных участков подтоплены в селе Бирюса под Тайшетом Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Тайшетском районе в селе Бирюса подтполенными остаются 7 приусадебных участков. К жилым домам вода не подобралась. По состоянию на 31 мая, уровень воды в реке Бирюсе составляет 349 сантиметров при критической отметке 400 сантиметров. Также в регионе спасатели работают и в других территориях, где существует угроза подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

-В связи с повышением уровней воды в реках, а также связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений на территориях Бирюсинского, Шиткинского муниципальных образований Тайшетского района и самого района, Аршанского и Кирейского муниципальных образований и всего Тулунского района, а также города Тулуна, Заларинского и Нижнеудинского районов введены режимы повышенной готовности, - рассказали в ведомстве.

Так, в поселке Шиткино за прошедшие сутки от воды освобождено 11 приусадебных участков, больше подтопленных участков нет. Уровень воды составляет 535 сантиметров при критической отметке 570. В поселке работает группа пожарно-спасательного отряда. Спасатели круглосуточно отслеживают паводковую обстановку.

В Тулуне в районе Красный Яр подтоплена автомобильная дорога к двум садоводствам. Она расположена рядом с берегом реки Ии. К населенным пунктам есть объездной путь. На месте выставлен пост ГИБДД. Дорожные инспекторы осуществляют контроль за ситуацией, информируют граждан о возможных путях объезда. Также на месте задействованы 28 сотрудников МЧС, которые готовы к экстренному реагированию. Мониторинг уровня рек проводится с помощью беспилотников. В постоянной готовности к вылету в областном центре находится вертолёт Ми-8 МЧС России.

Угроза подтопления жилых домов сохраняется и в посёлке Аршан Тулунского района. На реке Ие дежурит оперативная группа 7 пожарно-спасательного отряда в составе 6 человек и 1 единицы техники, а также аэромобильная группировка МЧС. Также спасатели следят за паводковой ситуацией в поселке Владимировка.

Тем временем, в реке Белой в районе села Инга снижается уровень воды. При критической отметке 420 сантиметров зафиксирован показатель в 310 сантиметров. Там находятся 4 спасателя пожарно-спасательной службы Иркутской области с 1 единицей техники и двумя плавсредствами.

В Главном управлении МЧС России по Иркутской области продолжает работать оперативный штаб для координации сил и средств на территории области в зависимости от складывающейся гидрологической ситуации.

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