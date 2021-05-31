За долги по алиментам на полгода отправится в колонию житель Киренска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летнего жителя Киренска приговорили к шести месяцам колонии-поселения за задолженность по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы приставов по Иркутской области.

- Согласно судебному приказу, выданному мировым судьей участка № 68 Киренского района, гражданин обязан выплачивать алименты на содержание дочери своей бывшей супруге в размере 1/4 части всех видов заработка. Мужчина частично и не в установленном судом порядке выплачивал алименты. Имея доходы от неофициальных заработков, денежные средства расходовал по собственному усмотрению. Общая сумма задолженности по алиментным обязательствам составила порядка 1 миллион рублей, - рассказали в ведомстве.

Мужчина и ранее привлекался к административной ответственности за неуплату денег на содержание ребенка, поэтому Киренский районный суд Приангарья принял решение о более жестком наказании. В результате киренчанина приговорили к отбыванию шести месяцев в колонии-поселении. При этом с него не снимаются обязательства по оплате задолженности.

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