Синоптики рассказали, когда в Иркутск придет жара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ждать осталось немного – буквально два дня. Совсем скоро в Иркутск придет жара. Лето наступит в областном центре практически по календарю. Задержится лишь на денек. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, погода в Иркутске 31 мая и 1 июня все еще обещает быть пасмурной, с дождями. Воздух днем будет прогреваться всего до +12 – сегодня, и до +11 – 1 июня. Ветер в эти два дня подует не сильным – до 5 м/с, атмосферное давление в норме – 721 миллиметр.

Потеплеет в столице Приангарья 2 июня. Это, конечно, все еще не жара, но тем не менее, такими температурными показателями небесная канцелярия давно не баловала сибиряков. Столбики уличных термометров во второй день лета покажут +20, из-за облаков выглянет солнце и осадков не будет! Ура, лето!

Жаркая погода начнется с 3 июня, в четверг. Метеорологи обещают +26. Выходите принимать солнечные ванны – солнышка в этот день будет достаточно. Как, в общем-то, и всю оставшуюся неделю. В пятницу и субботу, согласно прогнозу Гидрометцентра России, иркутяне смогут радоваться +27. Все три дня ветер ожидается слабый - от 2 до 5 м/с. Вероятность дождя, по мнению специалистов, с четверга по субботу равна нулю.

В воскресенье, 6 июня, в городе до +24, переменная облачность, без осадков. Таков прогноз погоды на неделю с 31 мая по 6 июня. Природа как будто дарит иркутянам подарок ко Дню города. Иркутск в эти выходные 5-6 июня будет отмечать юбилей – 360 лет. Программа праздника – здесь.

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