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Происшествия31 мая 2021 9:47

Житель Нижнеудинска незаконно торговал оружием через соцсети

Мужчина не имел разрешения на хранение огнестрельного оружия
Анастасия КУРЕНОВА
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Житель Нижнеудинска незаконно торговал оружием через соцсети

Житель Нижнеудинска незаконно торговал оружием через соцсети

Фото: Иван ВИСЛОВ

Нижнеудинский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном сбыте огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Поводом для возбуждения уголовного дела явилась информация, полученная в результате мониторинга сети Интернет. Так, в социальной сети «ВКонтакте» установлен гражданин, публично демонстрирующий на фотографии, размещенной на личной странице, гладкоствольное охотничье оружие, - сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что мужчина не имел разрешения на хранение оружия, и несмотря на это ружье находилось у него дома с 2019 по май 2020 года. Он продал его своему знакомому за 5 тысяч рублей. Покупатель был найден. Он согласился добровольно передать оружие сотрудникам правоохранительных органов.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело рассмотрят в Нижнеудинском мировом суде. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.

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