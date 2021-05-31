Бывшему заместителю мэра Иркутска суд назначил домашний арест Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске бывшего заместителя мэра, председателя комитета по управлению Октябрьским округом обвиняют в получении трех взяток в крупном размере.

- По версии следствия взятки должностным лицом были получены от организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.

Следователем следственного отдела по Октябрьскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области было подано обращение в Октябрьский районный суд. Для экс-чиновника запросили меру пресечения в видео домашнего ареста.

Постановлением Октябрьского районного суда города Иркутска от 30 мая 2021 года ходатайство следователя удовлетворено.

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