Венки и надгробья на 270 тысяч рублей украл с кладбищ 35-летний житель Братска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братске перед судом предстал 35-летний мужчина, признанный виновным в совершении 26 краж. Уголовное дело расследовано сотрудниками СУ МУ МВД России «Братское». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Судом установлено, что с апреля по август 2020 года подсудимый на территории общественных кладбищ муниципального образования Братска похищал цветники и надгробные плиты с захоронений. Похищенное злоумышленник перепродавал ритуальным агентствам. В результате его преступных действий причинен ущерб на общую сумму свыше 270 тыс рублей, - рассказали в ведомстве.

Братский городской суд назначил преступнику 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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