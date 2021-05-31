За кражу 225 миллионов рублей у дольщиков осудят директора фирмы-застройщика в Иркутске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Иркутске перед судом предстанет бывший руководитель строительной организации. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело расследовано сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области совместно с ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данным следствия, в 2011 году генеральный директор и учредитель строительной организации заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве двух секций многоквартирного дома в жилом комплексе города Иркутска. По истечению трех лет взятые на себя обязательства исполнены не были, квартиры дольщикам не переданы. При этом мужчина освободил сам себя от занимаемой должности и отказался от возмещения денежных средств. Своими действиями обвиняемый причинил 167 дольщикам ущерб, превышающий 225 миллионов рублей. Потерпевшими стали не только жители региона, но и Новосибирска, Краснодара и Якутии, - рассказали в ведомствах.

После возбуждения уголовного дела, экс-директор строительной фирмы отправился на лечение за рубеж. В январе 2018 года он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. Мужчину задержали, когда тот вернулся в Россию из Тайланда. Его поместили под домашний арест.

Следователи провели большое количество различных экспертиз. Уголовное дело состоит больше, чем из 100 томов. Наложен арест на 38 земельных участков.

Выяснилось, что деньги дольщиков вместо использования по прямому назначению были потрачены на строительство других объектов недвижимости, банковские услуги, оплату налогов, выдачу заработной платы персоналу и иные нужды предприятия.

В настоящее время все участники долевого строительства получили квартиры в данном жилом комплексе, строительство которых, по решению суда, завершала другая строительная компания.

Уголовное дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде Иркутска.

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