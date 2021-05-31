Двое детей пострадали в ДТП из-за превышения скорости на федеральной трассе "Сибирь"

«Тойота Королла» с двумя детьми врезалась в иномарку и перевернулась на федеральной трассе "Сибирь" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском в ДТП пострадали 3 человека, двое из которых дети. Автомобильная авария случилась вечером 30 мая на участке федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" между населенными пунктами Железнодорожный и Биликтуй. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Правоохранителями предварительно установлено, что 37-летняя жительница Усолья-Сибирского, управляя автомобилем "Тойота Королла", двигалась со стороны Иркутска. В результате несоблюдения скоростного режима женщина допустила столкновение с попутно движущейся легковой автомашиной марки "Киа" с последующим опрокидыванием "Тойоты", - рассказали в ведомстве.

В момент столкновения в салоне "Тойоты" нахоидились двое детей 3 и 9 лет. С тяжелыми травмами женщину и ее несовершеннолетних детей госпитализировали в медицинские учреждения.

За последние полтора года усольчанка 40 раз привлекалась к административной ответственности, больше 30 из которых - за нарушение скоростного режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За кражу 225 миллионов рублей у дольщиков осудят директора фирмы-застройщика в Иркутске (подробности)

Венки и надгробья на 270 тысяч рублей украл с кладбищ 35-летний житель Братска (подробности)